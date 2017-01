foto Afp 17:47 - "Se guardiamo a quello che ha fatto l'Italia in pochi mesi non possiamo che essere sorpresi". Lo ha affermato il capo-economista di S&P, Jean-Michel Six, sottolineando come l'Italia può guardare ai prossimi mesi con qualche ragione di speranza. "Il 2012 sarà un altro anno molto pericoloso - ha spiegato Six parlando del momento a livello globale -, ma ci sono anche situazioni di positività come l'Italia". - "Se guardiamo a quello che ha fatto l'Italia in pochi mesi non possiamo che essere sorpresi". Lo ha affermato il capo-economista di S&P, Jean-Michel Six, sottolineando come l'Italia può guardare ai prossimi mesi con qualche ragione di speranza. "Il 2012 sarà un altro anno molto pericoloso - ha spiegato Six parlando del momento a livello globale -, ma ci sono anche situazioni di positività come l'Italia".

Six ha dunque promosso l'azione del governo Monti anche se contemporaneamente ha messo le mani avanti, poiché quanto avvenuto nell'ultimo periodo dovrà ora ricevere conferme in futuro. Tuttavia, rispetto alla situazione di questa estate, "adesso l'Italia sovraperforma" gli altri Paesi. Per Six l'Italia è quindi un elemento che consente di guardare ai prossimi mesi con qualche ragione di speranza a parere del capo-economista dell'agenzia di rating.



"Europa, speranza di evitare la recessione"

"Al momento stimiamo che ci sia il 60% di possibilità di evitare una recessione double dip con una lenta ripresa nel 2013 e il 40% di possibilità di una più profonda crisi economica - ha aggiunto Six - L'economia europea è entrata in recessione nell'ultimo trimestre dell'anno" e le prospettive restano incerte. Six è tornato indietro nel tempo di qualche mese, quando a dicembre l'agenzia di rating per la quale lavora ha messo tutta l'Eurozona in creditwatch negativo.



"Per molti investitori internazionali e americani l'Europa si basava su tre pilastri - riprende -: il primo pilastro era che l'Eurozona non potesse fallire, il secondo era che, se anche fosse successo, c'erano delle forme di assicurazione, il terzo era che non si poteva uscire dall'Eurozona". Negli ultimi mesi, "tutti e tre questi pilastri sono stati fortemente scossi". Per questa ragione, l'Europa si trova di fronte a un bivio: "E' il momento di incrementare e migliorare la governance o tornare indietro, ogni Paese per conto suo; lo status quo non è un'opzione".



E ritorna il pericolo Grecia

"Bisogna guardare molto attentamente a quello che succede in Grecia perché c'è il rischio che possa contagiare il Portogallo e altri Paesi", ha aggiunto il capo-economista. Proprio in queste ore, Atene attende di conoscere l'esito della sua proposta di ristrutturazione del debito. Al momento è sicuro che abbiano accettato 30 banche rappresentative del 39,3% dei 206 miliardi di debito che rientrano nel programma di concambio.