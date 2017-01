foto Ap/Lapresse 17:00 - "Se non ci sono prospettive di ripresa tagliare il nostro miliardo di investimenti, ridurre i nostri due miliardi di costi diventa indispensabile". Lo ha detto Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, nel corso dell'audizione in commissione Bilancio alla Camera. "Questo non è quello che vogliamo e non è quello che faremo - ha aggiunto -, ma abbiamo bisogno che il sistema Paese si renda conto di questo e che ognuno faccia la sua parte". - "Se non ci sono prospettive di ripresa tagliare il nostro miliardo di investimenti, ridurre i nostri due miliardi di costi diventa indispensabile". Lo ha detto Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, nel corso dell'audizione in commissione Bilancio alla Camera. "Questo non è quello che vogliamo e non è quello che faremo - ha aggiunto -, ma abbiamo bisogno che il sistema Paese si renda conto di questo e che ognuno faccia la sua parte".

"Un'azienda come Mediaset, in una fase di rallentamento della dinamica dei ricavi con conseguente forte contrazione dei profitti, ha deciso di non intaccare i propri livelli occupazionali. Ma è evidente che se non si pongono le basi per una ripresa dell'economia e del mercato pubblicitario, sarà inevitabile farlo. E come Mediaset, molte altre aziende italiane saranno costrette a farlo", ha precisato nell'audizione.



Insomma, ci vuole una ripresa del settore, altrimenti il rischio per Cologno è quello di vedere drasticamente ridotti costi e investimenti. "Non mi soffermo per brevità sulle conseguenze di queste azioni sui livelli occupazionali e sull'indotto", ha continuato il numero uno del gruppo televisivo. "Nel 2011 il mercato pubblicitario italiano in euro correnti è stato simile a quello del 2002 - ha aggiunto Confalonieri -. E' facile comprendere come un mercato che in dieci anni non cresce in termini nominali imponga alle aziende che ne fanno parte scelte a volte difficili, ma comunque più di carattere recessivo che orientate allo sviluppo". Il presidente del Biscione ha poi ribadito la sua contrarietà alla sospensione del beauty contest per l'assegnazione delle frequenze digitali.



Quanto alle ultime manovre messe in atto dal governo Monti, Confalonieri ha detto: "Bene le nuove tasse, bene il pareggio di bilancio, ma adesso deve partire una stagione nuova che comunichi al Paese fiducia e che dia ai giovani gli strumenti per guidarci fuori dalla crisi e per renderci più forti nel futuro". "Tutte le manovre poste in essere - ha attaccato - portano ad effetti recessivi sull'economia e a un inevitabile aumento della disoccupazione. A prescindere, quindi, dall'ovvio rafforzamento degli ammortizzatori sociali necessari per evitare effetti indesiderati in termini di clima sociale, un'attenzione particolare va riposta sui temi strutturali che riguardano l'occupazione".



E ancora: "Anziché dedicare risorse mediatiche e politiche in una battaglia sull'articolo 18, bisognerebbe in concreto agire per ottenere obiettivi di breve termine quale l'aumento della produttività del lavoro e il miglioramento delle condizioni 'ambientali' per facilitare l'insediamento in Italia di nuove attività portatrici di impiego".