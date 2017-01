foto LaPresse Correlati Grilli:"Da ottobre Iva sale al 23%" 09:42 - L'Italia "è innanzitutto un Paese anziano": lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, precisando che il Belpaese "ha molti divari da recuperare; deve affrontare e rimuovere ostacoli importanti per assicurare una crescita con quelle caratteristiche". Per Viscono non si può non richiedere "che si lavori di più, in più e più a lungo". "Non è uno slogan ma un percorso inevitabile", ha aggiunto. - L'Italia "è innanzitutto un Paese anziano": lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, precisando che il Belpaese "ha molti divari da recuperare; deve affrontare e rimuovere ostacoli importanti per assicurare una crescita con quelle caratteristiche". Per Viscono non si può non richiedere "che si lavori di più, in più e più a lungo". "Non è uno slogan ma un percorso inevitabile", ha aggiunto.

"L'Italia ha molti divari da recuperare - ha spiegato Visco - deve affrontare e rimuovere ostacoli importanti per assicurare una crescita con quelle caratteristiche. E' innanzitutto un paese anziano. Questo rende la sfida della crescita economica non solo più difficile ma anche decisiva".



Secondo il governatore della Banca d'Italia "il mantenimento stesso del livello di vita raggiunto nel nostro paese richiede che si innalzi l'intensità del capitale umano e riprenda a crescere la produttività totale di fattori; non può non richiedere, come ho osservato in altre occasioni che si lavori di più, "in più e più a lungo". Non si tratta di uno slogan - ha precisato - ma di un percorso inevitabile, da affrontare con determinazione, anche se con la gradualità necessaria. Ma non può esserne più rinviato l'inizio e mi pare che oggi di questo vi sia consapevolezza".



Abbiamo bisogno di riforme, dice Visco, "volte a recuperare una serie di divari" come quello della disuguaglianza di genere per puntare a creare un'economia "in grado di crescere più velocemente in modo duraturo e di generale elevati liveli di occupazione e progresso sociale". Una crescita, sintetizza Visco, intelligente, sostenibile e inclusiva.