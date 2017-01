foto Ap/Lapresse

09:01

- Borsa Italiana comunica che i prestiti obbligazionari della Repubblica Ellenica sono sospesi dalle negoziazioni a tempo indeterminato. Lo si legge in una nota. Gli investitori privati in bond ellenici hanno tempo fino alle 21 di giovedì per aderire alla ristrutturazione del debito "proposto" da Atene. Superato quel termine il Paese potrebbe dichiarare il default.