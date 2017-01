foto Ap/Lapresse

07:34

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo dello 0,64%, con i timori legati a Grecia e Spagna. L'indice Nikkei termina a 9.576,06, sotto quota 9.600 per la prima volta dal 28 febbraio. Gli investitori privati in bond ellenici hanno tempo fino alle 21 di giovedì per aderire alla ristrutturazione del debito "proposto" da Atene, mentre Madrid ha aumentato il target del deficit al 5,8% del Pil per il 2012, dal 4,4% iniziale.