Martedì nero sui mercati, crolla Milano: -3,39%

- Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano, in linea con le altra piazze finanziarie. Il Ftse Mib segna -3,39% a 16.218 punti, l'All Share -3,19% a 17.198 e lo Star -2,18% a 10.565. In Europa Londra registra un -1,86% a 5.765 punti, Francoforte -3,40% a 6.633, Parigi -3,58% a 3.362 e Amsterdam -2,49% a 317,53. Male anche Madrid che chiude a -3,39% a 8.166,6 punti.

In una giornata difficile per gli indici generali sia delle Borse sia di tutte le banche europee (l'indice Dj stoxx del comparto del credito ha ceduto il 4%), pesanti vendite anche sui titoli italiani del settore: Monte dei Paschi ha ceduto il 6,44%, Bpm il 5,92%, Mediobanca il 5,63%, Unicredit il 5,18%. Male anche Intesa SanPaolo, che ha perso il 4,93% finale. Secondo gli operatori pesano soprattutto i dubbi sulla realizzazione del piano di salvataggio della Grecia e sul rientro del deficit spagnolo.



Spread chiude poco sotto 330 punti

Lo spread Btp-Bund chiude poco sotto i 330 punti base (329,3), con il rendimento del Btp decennale al 5,07%. Il differenziale tra Bonos spagnoli e Bund si è riavvicinato ai 340 punti base (336,8) e quello tra decennali francesi e tedeschi ai 110 punti (109,3).



In Europa bruciati 188 miliardi

L'indice Stoxx 600, nel quale sono contenuti i principali titoli del Vecchio continente, ha ceduto il 2,67%, che equivale a 188 miliardi di euro bruciati. Piazza Affari ha perso da sola 12,6 miliardi.



Wall Street chiude in forte ribasso

Chiusura in forte calo oggi per Wall Street: il Dow Jones scende del'1,57%, a 12.759,15 punti, il Nasdaq scende dell'1,36%, a 2.910,32 punti, e lo S&P 500 scende dell'1,54%, a 1.343,36 punti.