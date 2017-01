foto LaPresse

16:01

- Wall Street apre in calo per i timori legati all'economia globale e a un possibile default della Grecia. Il Dow Jones scende dello 0,81% a 12.858,30 punti. Lo S&P è in ribasso dello 0,84% a 1.352,93 punti e il Nasdaq perde l'1,07% a 2.918,83 punti.