Sicurezza e competitività, il mercato delle crociere non ha subito l'effetto Concordia

- Le crociere sono sicure e ancora altamente competitive. Il naufragio della Concordia e l'incendio sulla Costa Allegra avrebbero potuto creare un effetto negativo sul mercato, prontamente smentito dai dati. La ricerca "Global Consumer Sentiment" condotta da Psb - Penn, Schoen & Berland Associated, Inc. persu un campione rappresentativo della popolazione mondiale - dai 25 ai 75 anni - fra il 20 e il 29 gennaio 2012 mostra infatti un interesse ancora elevato per il mondo delle crociere.

Europei e Americani sono pronti a ripartire in crociera

In particolare, la ricerca evidenzia come, a livello mondiale, l’interesse verso le crociere rimanga piuttosto alto fra coloro che hanno fatto una crociera almeno una volta nella vita (87%). Dato ancora più interessante è la propensione alla vacanza in crociera da parte di coloro che non ne hanno mai fatta una: il 70% dei non-crocieristi considera la crociera fra le alternative possibili della sua prossima vacanza. Royal Caribbean International risulta la prima scelta per coloro che hanno in programma una crociera nei prossimi due anni.

Le crociere sono ritenute altamente sicure

Un altro dato importante è quello riguardante la sicurezza. A livello globale l’89% dei crocieristi e l’82,6% dei non-crocieristi ritiene le crociere sicure. Per quasi un italiano su due risultano addirittura più sicure di altre tipologie di vacanza. A livello globale, oltre il 50% dei crocieristi e il 39,2% dei non-crocieristi le ritiene più sicure di altri viaggi (solo il 7,8% dei crocieristi e il 17,2% dei non-crocieristi le ritiene meno sicure, il restante le ritiene né più né meno sicure di altre tipologie di vacanza).