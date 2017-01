foto Ansa 12:52 - A febbraio la cassa integrazione è tornata a correre. Secondo i dati diffusi dall'Inps, le aziende italiane hanno chiesto l'autorizzazione per 82 milioni di ore di Cig con un aumento del 49,1% rispetto ai 55 milioni di gennaio (dato più basso dall'agosto 2009) e del 16,8% rispetto a febbraio 2011. Vola la cassa in deroga (+134% su gennaio). - A febbraio la cassa integrazione è tornata a correre. Secondo i dati diffusi dall'Inps, le aziende italiane hanno chiesto l'autorizzazione per 82 milioni di ore di Cig con un aumento del 49,1% rispetto ai 55 milioni di gennaio (dato più basso dall'agosto 2009) e del 16,8% rispetto a febbraio 2011. Vola la cassa in deroga (+134% su gennaio).

Disoccupati, più richieste di sussidi

E con la cassa integrazione aumentano anche le domande di disoccupazione. A gennaio all'Inps ne sono state presentate 126.569, cioè il 13,48% in più rispetto a un anno fa, quando le richieste si erano fermate a 111.536. Diminuiscono invece le domande di mobilità, passate dalle 16.746 di gennaio 2011 alle 15.139 di gennaio 2012 (-9,6%).



Cassa, inversione di tendenza a inizio anno

Nel complesso, nei primi due mesi dell'anno sono state autorizzate alle aziende 136,9 milioni di ore di cassa integrazione a fronte dei 130,2 milioni del 2011, per un aumento del 5,1%, come segnala l'Inps. "Il dato di febbraio 2012 - si legge in una nota dell'Istituto di previdenza - fa registrare una inversione di tendenza rispetto all'ultimo quadrimestre, in cui il numero di ore autorizzate è costantemente diminuito, sia in termini assoluti, sia in confronto agli stessi mesi dell'anno precedente".



2012, riparte l'escalation

Gli interventi ordinari (la Cigo) a febbraio sono aumentati del 23,9% rispetto a gennaio (da 20,3 a 25,1 milioni di ore) e del 31,4% rispetto a febbraio 2011 (erano state autorizzati 19,1 milioni di ore di cassa ordinaria). La ordinaria chiesta dalle imprese industriali è aumentata del 56% rispetto a un anno fa, mentre la Cigo relativa al settore edile segna una diminuzione tendenziale del 21,5%.



Gli interventi straordinari autorizzati a febbraio ammontano a 25,8 milioni di ore con un aumento del 20,4% rispetto a gennaio e una diminuzione rispetto al febbraio 2011 del 10,9%. La variazione negativa su base tendenziale è da attribuire al settore industriale, che registra un calo del 19,1% rispetto alle ore autorizzate a febbraio 2011.



Volano invece gli interventi in deroga: a febbraio le ore autorizzate per questo tipo di ammortizzatore erano 31,1 milioni a fronte di 22,1 milioni di febbraio 2011 (+40,4%) e dei 13,3 milioni di gennaio 2012 (+133%).



"Le ore di cassa integrazione autorizzate in febbraio, che come di consueto superano quelle di gennaio - commenta il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua - segnano una interruzione nell'andamento tendenziale degli ultimi tempi, che si presentava in costante discesa. Occorrerà comunque aspettare i prossimi mesi per comprendere qual è l'effettiva tendenza di questo 2012".



Ocse: rallenta la corsa dei prezzi

Considerando l'intera area Ocse, a gennaio si segnala invece un lieve rallentamento per l'inflazione, pari al 2,8% contro il 2,9% di dicembre. Nell'Eurozona i prezzi hanno rallentato scivolando dal 2,7 a 2,6%, e anche in Italia il tasso è sceso dal 3,3 al 3,2%. A frenare la corsa sono i prezzi dei prodotti energetici (+7,4% contro l'8,1% di dicembre) mentre gli alimentari scendono al 4,3% contro il 4,5% del mese precedente.