Marchionne vuole Bombassei in Confindustria 13:19 - Non esiste "nessuna minaccia" di chiusura per gli stabilimenti italiani della Fiat: a garantirlo, dal Salone dell'auto di Ginevra, è l'amministratore delegato del Lingotto, Sergio Marchionne. L'intervento arriva in seguito a voci sulla chiusura di Pomigliano e Mirafiori circolate ieri e già smentite sia dalla Fiat sia dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero.

"A Pomigliano - ha spiegato Marchionne - è già partito l'investimento e a Mirafiori lo abbiamo confermato con i tempi già indicati nel piano, produrrà a partire dal 2013. Gli altri stabilimenti italiani hanno altri prodotti su cui non abbiamo niente da dire. Non c'è quindi nessuna minaccia per le fabbriche del Paese. La tempistica dei prodotti è indicata nel piano sviluppo".



"La sede negli Usa? Nessuna decisione"

"E' una alternativa, nessuna decisione". Cosi' Sergio Marchionne ha risposto alla domanda su un possibile trasferimento della sede del gruppo negli Stati Uniti. "C'è la possibilità di farlo, saremmo anche disposti a farlo - ha detto Marchionne - ma questo non è un problema. Non è detto che lo faremo".



Confindustria, Marchionne "tifa" per Bombassei

Alberto Bombassei "è una bravissima persona". Così Marchionne ha ribadito ai giornalisti il sostegno espresso per Bombassei quale futuro presidente di Confindustria. Quanto al possibile ritorno di Fiat a via dell'Astronomia, Marchionne ha detto che l'associazione "deve essere qualcosa in cui Fiat puo' giocare un ruolo nello sviluppo del Paese".