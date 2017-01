Rincari senza freni, benzina a 1,86 euro

foto LaPresse 12:19 - Nuovo record della benzina sulla rete carburanti italiana: la verde naviga ormai senza freni verso i 2 euro al litro. Secondo Staffetta Quotidiana si è raggiunto un picco di 1,861 euro presso i distributori Ip con un rialzo di 4 centesimi. La benzina verde è ancora sotto 1,8 euro al litro soltanto in Veneto e Lombardia. - Nuovo record della benzina sulla rete carburanti italiana: la verde naviga ormai senza freni verso i 2 euro al litro. Secondo Staffetta Quotidiana si è raggiunto un picco di 1,861 euro presso i distributori Ip con un rialzo di 4 centesimi. La benzina verde è ancora sotto 1,8 euro al litro soltanto in Veneto e Lombardia.

La media nazionale è oltre 1,83 sulla benzina e a ridosso di 1,76 per il diesel mentre al Centro la verde è oltre 1,93 euro e il diesel a un passo da 1,80.



Nel dettaglio, a livello Paese, il prezzo medio praticato della benzina (in modalità servito) va dall'1,818 euro/litro di Esso all'1,834 di IP (no-logo in salita a 1,747). Per il diesel si passa dall'1,754 euro/litro sempre di Esso all'1,759 di Shell (no-logo a 1,651). Il Gpl è tra lo 0,822 euro/litro di Shell e lo 0,842 di IP (no-logo a 0,790).



A determinare gli aumenti delle medie sono i rialzi di Eni, IP, ed Esso. Sempre stando alla rilevazione della Staffetta Quotidiana,Eni ha messo a segno il diciassettesimo rialzo dell'anno: +0,7 centesimi sulla benzina (media nazionale Eni calcolata dalla Staffetta a 1,830 euro/litro), +0,4 centesimi sul diesel (media a 1,766 euro/litro). Sale anche Esso, i cui prezzi restano sempre al di sotto della media di mercato: +0,6 centesimi sulla benzina a 1,813 euro/litro.



Consumatori: impedire di arrivare ai 2 euro

La situazione sul fronte del prezzo della benzina è per Federconsumatori e Adusbef "insostenibile": rispetto a gennaio 2012 ogni automobilista paga, per i propri rifornimenti (2 pieni al mese), 16 euro in più. Ed "in colpevole assenza di interventi, arriverà a 2 euro al litro" con ricadute che si aggraveranno ulteriormente, "in maniera drammatica".



Le ricadute saranno gravissime anche su tutti prezzi dei beni di largo consumo, che sono trasportati in larga parte su gomma. "Se i prezzi sono arrivati a questi livelli, infatti, la causa, oltre che l'aumento della tassazione, è la mancata liberalizzazione del settore", denunciano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti "fortemente preoccupati" dalle gravi tensioni del petrolio sui mercati internazionali, che rischiano di trascinare i prezzi ancora al rialzo.



Per questo, chiedono, "è necessario intervenire urgentemente applicando l'accisa mobile, un meccanismo automatico che prevede una diminuzione dell'accisa quando il costo del petrolio aumenta ed impedendo che l'Iva cresca ulteriormente da settembre".