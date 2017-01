foto Ap/Lapresse

22:29

- Chiusura in ribasso per Wall Street, dove il Dow Jones perde lo 0,11%, a 12.962,81 punti e il Nasdaq cede lo 0,86%, a 2.950,48 punti. Seduta negativa anche per lo S&P 500 che archivia la giornata in calo dello 0,39%, a 1.364,33 punti.