18:01 - Chiusura di seduta in lieve calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,68% a 16.787 punti mentre l'All Share ha ceduto lo 0,62% a 17.764 punti. Tornano i timori su un possibile default della Grecia. In calo le banche, Fonsai, Italcementi (-2,51%) e Finmeccanica (-2,91%).