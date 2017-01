Tgcom24 > Economia > L'Agenzia delle Entrate: sale il gettito fiscaleMa aumenterà di più grazie alle case fantasma

5.3.2012

L'Agenzia delle Entrate: sale il gettito fiscale

Ma aumenterà di più grazie alle case fantasma

Nel 2011 i tributi sono aumentati dell'1,2% rispetto al 2010 per un totale di 411.790 milioni di euro. Resta però alta l'evasione tanto da far aggiudicare al nostro Paese la maglia nera in Europa