12:06

- Sono scesi in piazza a Roma i lavoratori dell'edilizia per manifestare il loro disagio per la crisi del settore. Secondo i sindacati che organizzano la protesta, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, a partecipare sono in 30mila. Ci sono anche i segretari generali Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti. "Se non ripartono le costruzioni - dice Camusso - non può ripartire la crescita. Vogliamo che si rilancino gli investimenti".