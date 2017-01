foto Ap/Lapresse

10:50

- Le risorse che il governo sta cercando per sostenere la riforma degli ammortizzatori sociali potrebbero essere trovate "dai patrimoni". E' la soluzione del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, in piazza oggi a Roma assieme ai leader Cisl e Uil, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti per la manifestazione dei sindacati di categoria dell'edilizia. E sulle proteste No Tav, aggiunge: "Il dialogo è sempre essenziale".