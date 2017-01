Crisi, Moody's taglia il rating della Grecia

foto Ap/Lapresse 07:30 - L'agenzia internazionale Moody's taglia il rating della Grecia a "spazzatura", abbassandolo a C da Ca. "La decisione è legata alla proposta" di ristrutturazione del debito di Atene che impone "perdite per gli investitori di oltre il 70%, e ciò è in linea con i criteri di Moody's per un rating C" si legge in una nota dell'agenzia di rating. - L'agenzia internazionale Moody's taglia il rating della Grecia a "spazzatura", abbassandolo a C da Ca. "La decisione è legata alla proposta" di ristrutturazione del debito di Atene che impone "perdite per gli investitori di oltre il 70%, e ciò è in linea con i criteri di Moody's per un rating C" si legge in una nota dell'agenzia di rating.

Nei giorni scorsi anche Standard & Poor's ha tagliato il rating della Grecia a "default selettivo" mentre Fitch l'ha ridotto a C da CCC prevedendo un "default nel breve termine".



''La proposta per il settore privato, che rappresenta una precondizione per ulteriori aiuti dall'area euro, costituisce un 'exchange distressed''', e quindi pone la Grecia sull'orlo del default. ''Moody's definisce - si legge in una nota - un 'exchange distressed' come uno scambio che si traduce in perdite per gli investitori rispetto alla promessa iniziale'' ma senza il quale il default è certo.



''Ambedue le condizioni si verificano'' nel caso della Grecia, ''dato che il coinvolgimento del settore privato è una precondizione per la Grecia per ottenere aiuti e quindi evitare un default sui pagamenti. L'entità delle perdite degli investitori sarà determinata dalla differenza fra il valore nominale e gli interessi del debito scambiato e il valore di mercato dei titoli ricevuti.



L'offerta di scambio è soggetta a condizioni di finanziamento e a un tasso di partecipazione minima. Comunque, se lo scambio non procederà come previsto, gli investitori di troveranno a far fronte a perdite simili. Moody's - conclude la nota - si attende maggiore chiarezza sull'esecuzione dello scambio agli inizi di marzo''.