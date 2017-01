foto LaPresse

17:47

- Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,43% a 16.902 punti mentre il Ftse All Share registra un +0,34% a 17.876 punti. Rimbalzano il Banco Popolare (+4,7%) e Mediaset (+3,4%) insieme con A2A (+2,5%). Forte anche Fiat (+2,3%) grazie ai buoni conti di Chrysler mentre sul resto del listino vola Seat Pagine Gialle (+19,5%).