foto Getty

15:44

- Parte in sostanziale parità la seduta a Wall Street con il Dow Jones che perde lo 0,03% a 12.976,13 punti, il Nasdaq che arretra dello 0,11% a 2.985,22 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,10% a 1.372,78 punti. I listini segnano una pausa dopo la raffica di indicatori economici non troppo positivi, in un contesto d'incertezza sull'Eurozona.