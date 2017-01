foto Afp

18:42

- Sulle liberalizzazioni il governo "non ha fatto passi indietro": lo sottolinea il premier, Mario Monti, al termine del Consiglio europeo di Bruxelles. E, spiega il presidente del Consiglio, la prova è nel fatto che "non mi sembra che le banche abbiano considerato morbida l'azione del governo". Anche sui taxi "non si è ceduto alle pressioni", ma "non vedo grande differenza fra l'impostazione originaria e quella finale che mi sembra più operativa".