- Nel 2011 la spesa per consumi finali delle famiglie residenti è in frenata rispetto al 2010 (+1,2%), con una salita in volume di solo lo 0,2%, . A trainare i consumi, secondo i dati Istat, è la spesa per i servizi (+1,6%), mentre il consumo di beni cala (-0,9%). Particolarmente marcata nella media dell'anno è stata la flessione della spesa per i generi alimentari (-1,3%).