- Cala lievemente la pressione fiscale complessiva in Italia. Lo comunica l'Istat, precisando che l'ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil risultando pari al 42,5%. Rispetto al 2010, il dato ha fatto registrare una riduzione dello 0,1%.