Istat: "Arranca la crescita in Italia: Pil +0,4% Frena la spesa delle famiglie: alimentari -1,3%"

foto Afp 13:11 - Il 2011 si chiude con una crescita del Pil dello 0,4%. Lo rileva l'Istat, aggiungendo che nel 2010 l'aumento era stato dell'1,8% (dato rivisto al rialzo). Si è così registrata una netta frenata della crescita. L'ultima previsione del governo stimava un Pil nel 2011 a +0,6%. Sempre nel 2011 il rapporto deficit-Pil scende al 3,9%. Nel 2010 lo stesso dato era del 4,6%.

L'aumento del Pil, ha aggiunto l'Istat, "si deve interamente alla domanda estera netta che ha contribuito per 1,4 punti percentuali, mentre la domanda nazionale ha dato un contributo negativo per 0,4 punti e le scorte per 0,5". I dati finora disponibili per i maggiori Paesi sviluppati mostrano un aumento del Pil in volume nel Regno Unito (0,9%), in Francia (1,7%), negli Stati Uniti (1,7%) e in Germania (3,0%) e una diminuzione in Giappone (-0,9%).



Per quanto riguarda invece il rapporto deficit-Pil, lo scorso anno il Conto consolidato delle Amministrazioni Pubbliche è tornato a mostrare un avanzo primario, pari all'1% del Pil, dopo il risultato negativo del 2009 (-0,8%) e nullo del 2010. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -3,9%, in miglioramento di 0,7 punti percentuali rispetto a quanto registrato nel 2010. Nel 2011 il saldo primario è risultato pari a 15.658 milioni di euro correnti. In valore assoluto l'indebitamento netto è diminuito di circa 9,1 milioni di euro, attestandosi sul livello di -62.363 milioni di euro.



Male il debito pubblico, che è salito ancora al 120,1% dal 118,7% del 2010. Il dato, elaborato dalla Banca d'Italia, è stato diffuso dall'Istat, che lo ha indicato come il più elevato dal 1996.



Conti pubblici: si riduce spesa totale per gli stipendi P.A.

I redditi da lavoro dipendente sono aumentati dell'1,8% nel 2011, quanto le retribuzioni lorde. Lo ha comunicato l'Istat. Tuttavia guardando alle uscite delle Amministrazioni pubbliche i redditi da lavoro dipendente si sono ridotti dell'1,2%, in presenza di una riduzione delle unità di lavoro delle Amministrazioni pubbliche.



"Pressione fiscale al 42,5%"

Nel 2011, la pressione fiscale è lievemente scesa, attestandosi al 42,5% del Pil (era pari al 42,6% nel 2010). Secondo i dati Istat le uscite totali sono state pari al 50,5% del Pil (51,2% nel 2010), quelle correnti al 47,5% del Pil. Il saldo corrente, nel 2011, è peggiorato rispetto al 2010 a causa dell'aumento delle uscite correnti di 9,2 miliardi, superiore a quello delle entrate (9 miliardi). Le entrate totali sono state pari al 46,6% del Pil (+1,7 sul 2010), le entrate correnti al 45,9% del Pil (+1,3%): le imposte indirette sono cresciute del 2%, trainate dall'Iva; le imposte dirette sono scese dello 0,1%, per la contrazione dell'Irpef.



La dinamica sostenuta delle entrate si deve all'incremento delle imposte in conto capitale, +99,1%, spinto dai versamenti una tantum per il riallineamento dei valori contabili ai principi internazionali Ias. Le uscite totali sono salite dello 0,4%, quelle correnti dell'1,2%: i redditi da lavoro hanno segnato -1,2%, per il calo dei dipendenti pubblici; i consumi intermedi +1,2%; le prestazioni sociali in natura (soprattutto spese sanitarie in convenzione) -2,2%; la spesa per consumi finali della P.A. -1%. Le prestazioni sociali in denaro salgono del 2,2%, trainate da pensioni e rendite, mentre scendono le liquidazioni per fine rapporto. Gli interessi passivi sono costati 78 miliardi, in aumento del 9,7%. In flessione dello 0,8% gli investimenti fissi lordi e le altre uscite in conto capitale per la vendite dei diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche.



"La spesa delle famiglie precipita: alimentari -1,3%"

Nel 2011 la spesa per consumi finali delle famiglie residenti sale in volume dello 0,2%, in frenata rispetto al 2010 (+1,2%). A trainare i consumi - per l'Istat - è la spesa per i servizi (+1,6%), mentre il consumo di beni cala (-0,9%); particolarmente marcata nella media dell'anno è stata la flessione della spesa per i generi alimentari (-1,3%).