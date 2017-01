Crisi, da Ue via libera al "patto di bilancio"

foto Ap/Lapresse 13:02 - I 25 leader Ue (fuori Gran Bretagna e Repubblica Ceca) hanno firmato il "fiscal compact" o "patto di bilancio", e il presidente Ue Herman Van Rompuy si è detto "molto fiducioso" che gli Stati lo ratificheranno. "Ora avete il compito di convincere i vostri Parlamenti", ha detto Van Rompuy. - I 25 leader Ue (fuori Gran Bretagna e Repubblica Ceca) hanno firmato il "fiscal compact" o "patto di bilancio", e il presidente Ue Herman Van Rompuy si è detto "molto fiducioso" che gli Stati lo ratificheranno. "Ora avete il compito di convincere i vostri Parlamenti", ha detto Van Rompuy.

Per l'Italia, ha apposto la sua firma il premier Mario Monti.



Che cos'è il fiscal compact o patto di bilancio

Il patto di bilancio vincola i firmatari (25 Paesi Ue) a un rigido controllo sui conti pubblici e al consolidamento fiscale. Per ottenere un prestito un Paese membro dovrà averlo ratificato. Passa dunque la linea della cancelliera tedesca Angela Merkel secondo cui la via maestra per l'uscita dalla crisi e per il mantenimento della coesione nell'Eurozona è il controllo di deficit e debito.



Merkel: "Fiscal compact pietra miliare"

Il "fiscal compact" per il rafforzamento delle regole per i conti pubblici nazionali è "una pietra miliare nella storia dell'Unione europea", ha commentato la cancelliera tedesca Angela Merkel. "E' un segnale forte che stiamo imparando la lezione della crisi e che abbiamo capito i segnali: stiamo scommettendo sul futuro di un'Europa politicamente unita", ha concluso.



L'incognita del referendum irlandese

Adesso tutti gli Stati membri firmatari dovranno ratificare il trattato in un percorso non privo di ostacoli. L'Irlanda ha già annunciato che terrà un referendum popolare che può rivelarsi un'incognita. In passato gli elettori hanno già respinto due volte trattati europei (quello di Nizza nel 2001 e quello di Lisbona nel 2008).



Bozza Ue: avanti con "Tobin tax"

Primi dettagli sulla bozza di conclusioni del vertice Ue a Bruxelles. Secondo quanto si apprende, l'Unione Europea intende fa progredire i lavori per accelerare su Tobin tax, tassazione sull'energia, revisione della tassazione sui conti all'estero e tassazione comune delle società. Per monitorare la situazione, Commissione e Consiglio faranno rapporto sullo stato delle cose a giugno.



Sarkozy: "Meno tensioni con le scelte di Monti"

"Certi elementi di debolezza della crisi non ci sono più", anche grazie all'Italia. Lo ha detto il presidente francese Nicolas Sarkozy che dopo il vertice Ue ha parlato di "Grecia, Spagna, Italia, Portogallo e Irlanda". E, sul nostro Paese, Sarkozy ha detto che "il governo Monti ha preso decisioni che hanno permesso di abbassare le tensioni" sui mercati. Poi aggiunge la sua ricetta anticrisi: "Più crescita e meno disciplina di bilancio".