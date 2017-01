Iulm Orienta, la nuova offerta formativa per l'anno 2012/2013

- Un appuntamento importante per laureati e studenti. Il 7 marzo avrà luogo Iulm Orienta, la tradizionale giornata di presentazione dei corsi di laurea magistrale dell'università milanese di lingue e comunicazione. I corsi proposti saranno tutti presentati da testimonial d'eccezione e grandi professionisti nel campo dell'interpretariato e della comunicazione. Durante la giornata è in programma anche il "Career day", l'evento Iulm finalizzato al placement lavorativo di studenti e laureati a cui parteciperanno i responsabili delle risorse umane di 150 aziende.

L'offerta formativa per l'anno 2012/2013 prevede l'istituzione di 4 corsi di laurea magistrale: in traduzione specialistica e interpretariato di conferenza, in televisione, cinema e new media, in marketing, consumi e comunicazione e in arti, patrimoni e mercati e differenti curriculum di specializzazione.

Sin dalla mattinata tutti gli ospiti avranno la possibilità di partecipare al "Career day", un evento che riunisce i responsabili delle risorse umane di 150 grandi aziende, che presenteranno le varie realtà aziendali, raccoglieranno i Cv dei candidati e conosceranno studenti e laureati, in cerca di nuovi talenti.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.iulm.it