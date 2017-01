18:18

- Scende ancora a febbraio il mercato dell'auto in Italia. Il mese scorso sono state immatricolate 130.661 nuove vetture, contro le 161.194 di febbraio 2011, in calo del 18,94%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Giù del 20,13% a 36.984 unità anche le immatricolazioni di Fiat (Jeep inclusa). La quota di mercato Fiat si è attestata al 28,31%, in lieve calo rispetto al 28,73% di un anno fa e dal 29,47% di febbraio.