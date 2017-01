09:17

- Apertura in lieve calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,20%, a 16.318 punti, e il Ftse All Share a -0,13% a 17.328 punti. In calo anche le altre principali piazze europee, sulla scia dell'andamento negativo di Wall Street e dei listini asiatici. A Francoforte il Dax cede lo 0,4% e a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,2%.