19:33

- Italia maglia nera nell'Ue per evasione fiscale. E' quanto emerge dai dati raccolti da "Tax research London" per il gruppo parlamentare S&D. Stando alla ricerca, nel 2009 il "valore" dell'economia sommersa in Italia era pari a 418,23 mld per un'evasione fiscale stimata in 180,257 mld, quasi un terzo delle entrate totali.