Spagna, allarme conti pubblici. Rajoy: "Situazione difficile ma sapremo uscirne"

Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha detto che la situazione del Paese è "difficile" dopo la pubblicazione dei dati del deficit registrato nel 2011, all'8,51% invece del 6% previsto dal precedente governo del socialista Josè Luis Zapatero. Secondo la stampa, Madrid intende rinegoziare con Bruxelles la riduzione del deficit al 4,4% prevista per il 2012.

L'obiettivo di una riduzione del deficit-pil annuo al 4,4% nel 2012 era stato preso l'anno scorso dal governo socialista. Parlando con i cronisti oggi, Rajoy non ha dato indicazioni al riguardo su una eventuale richiesta di 'flessibilizzazione', ma ha precisato che la Spagna ''ridurrà il deficit quanto possibile'', e che ''dobbiamo fare degli sforzi''.



Secondo diversi analisti, una riduzione del deficit al 4,4% entro la fine di quest'anno comporterebbe una manovra da oltre 40 miliardi di euro, che avrebbe per probabile effetto di 'uccidere' ogni possibilità di ripresa e aggravare la situazione della disoccupazione, già al tasso record del 22,85%, e del 49% fra i giovani.



Il quotidiano La Vanguardia scrive oggi che le trattative fra Madrid e Bruxelles per una modifica dell'obiettivo di deficit 2012 sono già state avviate.