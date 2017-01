11:21

- Per il vice ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, l'Italia non può ancora dirsi esente dal pericolo di contagio della crisi economica che ha colpito la Grecia. "Il rischio di contagio c'è sempre. Siamo in una situazione migliore, abbiamo dati forti segnali di cambiamento ma non abbiamo finito ed è necessario implementare" ha detto infatti Grilli, spiegando inoltre che "la situazione è fragile".