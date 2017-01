11:11

- Inflazione nella zona Euro a gennaio è in calo rispetto a dicembre: la media dei 17 si assesta a 2,6%, rispetto al 2,7% di dicembre. In Italia è più alta: a gennaio è al 3,4%, comunque in calo rispetto al 3,7% di dicembre. Più alta solo in Slovacchia (4,1%) ed Estonia (4,7%). Al netto di energia, alimentari e tabacchi, l'inflazione ha registrato un incremento dell'1,5% su base tendenziale e una flessione dell'1,7% rispetto a dicembre.