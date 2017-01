09:13

- Apertura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,37% a 16.406 punti mentre il Ftse All Share avanza 0,33% a 17.410 punti. Lo spread Btp-Bund intanto scende ancora e arriva a quota 350 punti base.