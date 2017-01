17:57

- Chiusura positiva per Piazza Affari al termine di una seduta incerta caratterizzata da più inversioni di tendenza, frutto di dati macro contrastanti e da valutazioni diverse sul dossier Grecia. L'indice Ftse Mib segna un +0,23% finale a 16.345,3 punti e il Ftse All Share mostra un incremento dello 0,1% a 17.354,01 punti. Positive le banche, vola St, netto calo per Fonsai e Premafin.