Saranno i comuni a poter decidere sulle licenze dei taxi e il parere dell'Authority sarà obbligatorio ma non sarà più scritto nero su bianco che debba essere "vincolante". Lo riferisce la relatrice al dl liberalizzazioni Simona Vicari (Pdl). Accordo raggiunto anche sulle farmacie: se ne potrà aprire una ogni 3.300 abitanti, e non ci saranno quote riservate per i concorsi straordinari per le nuove aperture.

L'aumento delle farmacie sarà alla fine inferiore alle 5.000 programmate dal governo, circa 4.800. La commissione dovrebbe anche consentire la vendita nelle parafarmacie di prodotti veterinari e galenici, mentre sui farmaci di fascia C, quelli non rimborsati dallo Stato, Simona Vicari dice che "il discorso si è chiuso con il decreto Salva Italia", vale a dire con la manovra correttiva di dicembre.



Il governo sembra si avvii ad accogliere anche parte delle richieste pervenute dai tassisti. La relatrice riferisce che il potere di aumentare le licenze non spetterà alla futura Autorità dei Trasporti ma rimarrà in capo ai sindaci. L'Authority formulerà pareri formalmente non vincolanti ma, in caso di inottemperanza da parte dei sindaci, potrà comunque rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale.