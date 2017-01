09:24

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,42% a 16.379 punti. Partenza col segno più anche per le borse europee. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,28% a 6.868 punti, mentre l'indice principale di Londra registra +0,11% a 5.911. In rialzo anche Parigi (+0,32% a 3.452 punti) e Amsterdam (+0,21%).