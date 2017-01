S&P declassa la Grecia: "Parziale default"

foto Ap/Lapresse

23:06

- L'agenzia di rating Standard and Poor's ha abbassato il rating sui titoli a lungo termine e a breve termine della Grecia, portandolo a "SD", selective default, una valutazione di parziale default. Si tratta dell'ultimo livello prima del default (inadempienza) assoluto. Default selettivo per S&P significa che "sono venute meno le garanzie su alcune obbligazioni" ma non ancora su tutte.