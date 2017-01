17:31

- La Cei apprezza le dichiarazioni del premier, Mario Monti, sull'esenzione dell'Imu per le scuole senza profitti commerciali. "Vanno nella direzione giusta, quella portata avanti in Europa. Non ha senso tassare attività che hanno chiara rilevanza pubblica e sociale", ha detto monsignor Gianni Ambrosio, presidente della Commissione episcopale per l'educazione cattolica. "Bisogna rafforzare il senso del dovere nel pagare le tasse", ha aggiunto.