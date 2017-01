Benzina, nuovi record nel week end

foto LaPresse 09:45 - Nuovo rialzo per benzina e diesel, spinti dal caro petrolio. Durante il fine settimana Shell ha raggiunto 1,825 con un rialzo di 0,5 centesimi mentre il diesel ha segnato un picco a 1,765 per Ip con un rincaro di 0,6 centesimi. E' quanto emerge dalle rilevazioni di Staffetta Quotidiana. - Nuovo rialzo per benzina e diesel, spinti dal caro petrolio. Durante il fine settimana Shell ha raggiunto 1,825 con un rialzo di 0,5 centesimi mentre il diesel ha segnato un picco a 1,765 per Ip con un rincaro di 0,6 centesimi. E' quanto emerge dalle rilevazioni di Staffetta Quotidiana.

Ma sul territorio, secondo il monitoraggio di quotidianoenergia.it, per via delle accise regionali in alcune aree del Paese si registrano prezzi fino a 1,92 per la "verde" (al Centro) e vicine a 1,79 per il diesel (al Sud).



Più nel dettaglio, a livello Paese, il prezzo medio praticato della benzina (in modalità servito) va oggi dall'1,810 euro/litro degli impianti Esso all'1,817 di quelli Q8 e Tamoil (no-logo in discesa a 1,752). Per il diesel si passa dall'1,747 euro/litro sempre di Esso all'1,752 di Q8 (no-logo a 1,653). Il Gpl è tra lo 0,802 euro/litro di Esso e lo 0,808 di Q8 (no-logo a 0,761).