09:27

- Avvio in ribasso a Piazza Affari. In apertura l'indice Ftse Italia All Share perde lo 0,5%, mentre l'indice Ftse Mib lascia sul terreno 0,69 punti percentuali. Entrambi gli indici continuano a perdere nei minuti successivi. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si attesta intorno ai 360 punti (venerdì alla chiusura era a 359,9). Il tasso di rendimento è poco sotto il 5,5%. L'euro è scambiato a 1,34 dollari.