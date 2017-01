23:06

- "I Paesi dell'area euro esamineranno la forza del loro strumenti anti-crisi in marzo". Lo si legge nel comunicato finale del G20 finanza che si è chiuso a Città del Messico. L'analisi del firewall europeo, continua il documento, "sarà essenziale per le considerazioni in corso sull'aumento delle risorse dell'Fmi". Negli ultimi mesi, hanno scritto poi i Paesi del G20, l'Europa ha compiuto "importanti progressi" contro la crisi.