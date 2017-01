foto Ansa Correlati Stipendi, gli italiani guadagnano la metà dei tedeschi 20:02 - Il primo obiettivo da raggiungere nel nostro Paese sul fronte lavoro deve essere quello di "aumentare la produttività" per "scardinare la situazione" attuale di "salari bassi e un costo del lavoro comparativamente elevato". Parola di Elsa Fornero, che così ha commentato i dati Eurostat, secondo cui un italiano guadagna la metà di un tedesco. Il ministro del Welfare crede in un'ampia intesa nella riforma del lavoro, ma avverte: "No a levate di scudi". - Il primo obiettivo da raggiungere nel nostro Paese sul fronte lavoro deve essere quello di "aumentare la produttività" per "scardinare la situazione" attuale di "salari bassi e un costo del lavoro comparativamente elevato". Parola di Elsa Fornero, che così ha commentato i dati Eurostat, secondo cui un italiano guadagna la metà di un tedesco. Il ministro del Welfare crede in un'ampia intesa nella riforma del lavoro, ma avverte: "No a levate di scudi".

"Voglio convincere le parti sociali e gli italiani - ha ripreso il ministro - che ci sono molte cose da cambiare nel mercato del lavoro, non perché ce lo chiedono l'Ocse o l'Fmi, ma perché bisogna creare un mercato più inclusivo". La Fornero ha poi sottolineato che bisogna "aprire nuove prospettive ai giovani e alle donne, eliminando quella flessibilità che genera precarietà". E ha quindi assicurato che la riforma degli ammortizzatori "si fa oggi ma si attua negli anni, non ora che siamo in crisi".



Per il ministro del lavoro, dunque, l'aumento della produttività è la vera chiave per sbloccare la situazione. Anche perché, ha sottolineato, "difficilmente bassi salari creano crescita". Proprio quella crescita di cui attualmente il Paese ha bisogno.



Intanto, il prossimo incontro del ministro con i sindacati e con i rappresentanti delle imprese è fissato per giovedì prossimo. Prima di quell'appuntamento, Elsa Fornero incontrerà il premier Mario Monti.



Appello alla Fiat: l'industria dell'auto resti in Italia

Il ministro Fornero lancia inoltre un appello al numero uno della Fiat, Sergio Marchionne, chiedendo che l'industria dell'auto resti nel nostro Paese. "Abbiamo a cuore l'industria dell'auto che è un pezzo della nostra storia, e ci interessa molto che resti da noi", ha detto Fornero, auspicando di "incontrare presto e in maniera più formale" Marchionne. "Lui - ha continuato il ministro - rompe gli schemi a volte in maniera fin tropo decisa, ma ha anticipato i tempi".