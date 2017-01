foto Ansa

20:20

- In Italia un dipendente di un'azienda con almeno 10 persone, ha guadagnato in media nel 2009 23.406 euro lordi. E' quanto emerge da dati Eurostat, pubblicati nel recente rapporto "Labour market statistics". Si tratta di un dato sconfortante, paragonato a quello di altri Paesi importanti dell'Eurozona. In Lussemburgo, infatti, il dato è di 48.914 euro, in Olanda di 44.412 euro e in Germani adi 41.100.