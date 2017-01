foto LaPresse 08:20 - "Avere un'azienda totalmente dedicata al trasporto puo far sì che ci sia un abbassamento di prezzi. Il Gruppo Snam è ben funzionante e se sarà ancora più dedicato a rendere più efficiente il mercato, si potrà ridurre la bolletta italiana". Lo ha detto il il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera, parlando del progetto di scorporare Snam da Eni. - "Avere un'azienda totalmente dedicata al trasporto puo far sì che ci sia un abbassamento di prezzi. Il Gruppo Snam è ben funzionante e se sarà ancora più dedicato a rendere più efficiente il mercato, si potrà ridurre la bolletta italiana". Lo ha detto il il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera, parlando del progetto di scorporare Snam da Eni.

"Questi cento giorni sono stati all'inizio di grande timore e preoccupazione che fosse troppo tardi - ha proseguito il ministro -. Che non ci fosse più la possibilità e che l'Italia stesse scivolando. La preoccupazione è venuta velocemente meno, grazie al grande impegno di tutti, grazie al fatto che abbiamo capito che si potevano fare velocemente delle cose importanti".



"Monti ha fatto un miracolo di credibilità"

Nei primi 100 giorni del governo Mario Monti ha fatto ''un miracolo di credibilita' all'esterno, le strutture e i ministeri si sono messi a produrre cose di grandissima portata. Insieme al Parlamento abbiamo fatto passare una serie di cose che da tanto tempo si aspettavano e che tanti pensavano, soprattutto all'estero, che non avremmo mai potuto fare''. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera.



Lavoro, "cerchiamo l'accordo"

Il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera, torna a parlare della necessita di riformare il mercato del lavoro in Italia. "Noi vogliamo modificare in meglio tante fasi del lavoro e bisogna fare di tutto per trovare un accordo con le parti sociali", ha spiegato. "E' chiaro che il governo alla fine ha la responsabilità di fare sintesi e superare le impasse ma l'accordo è l'obiettivo", ha aggiunto.



"Su Ici Chiesa scelta saggia"

La decisione di tassare con l'Imu/Ici la Chiesa e' stata ''saggia, ragionevole, molto determinata. Ora dovra' essere definita nelle sue componenti. L'importante e' che non si penalizzi il vero no profit nel rendere operativa questa decisione''. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera



"Inutile fare annunci sul tesoretto"

Il ministro ha anchele idee chiare sul tesoretto. "Non abbiamo fatto ancora gli annunci che qualcuno magari si poteva aspettare perche' non e' ancora chiaro il quanto, il quando di queste cifre disponibili, se saranno strutturali o saranno una tantum e dobbiamo decidere insieme su quali priorita' metterle - ha detto Passera -. Credibilita' e' anche non fare annunci aperti, non definiti, e quindi quello del rimandare il discorso sul 'tesoretto', che vuol dire le risorse per lo sviluppo e per i problemi sociali che dobbiamo risolvere fa parte del discorso credibilita' che questo governo sta cercando di fare".



Passera glissa sui partiti

''Non una parola, questo lavoro e' gia' difficile di per se' e sarebbe ancora piu' difficile se subentrano connotazioni partitiche''. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera, rispendendo a Maria Latella su Sky in merito a sue possibili candidature con partiti. Alla giornalista che gli faceva notare come molte copertine di giornali lo ritraggano come Superman, Passera ha risposto: ''Di super c'e' solo Monti''