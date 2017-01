07:38

- "Il petrolio è un fattore di potenziale rischio". Lo ha detto il viceministro all'Economia, Vittorio Grilli, ai lavori del G20 in Messico. Grilli ha sottolineato come il problema "non sia di offerta, ma di rischio geopolitico". Sulla crisi finanziaria, "le cose vanno meglio del previsto - ha spiegato il viceministro - siamo cioè in recessione ma si tratta di una recessione leggera".