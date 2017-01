- "Un tesoretto ancora non c'è". Lo ha ammesso il viceministro dell'Economia, Vittorio Grilli, a margine dei lavori del G20 in Messico, rispondendo a una domanda sulla decisione del governo Monti di non dar ancora vita al fondo per il taglio delle tasse, alimentato dagli introiti dalla lotta all'evasione. Grilli ha poi ricordato come i Paese del G20 hanno espresso "apprezzamento" per le misure di risanamento dei conti dell'Italia.

Il viceministro ha rimarcato come "apprezzamento sia venuto anche dai mercati, come dimostra la discesa dello spread".



Nell'intervento alla riunione G20, Grilli ha spiegato di aver illustrato agli altri grandi Paesi le misure varate dal governo in questi mesi per mettere in ordine il bilancio pubblico e quelle in cantiere come le liberalizzazioni. Per l'Italia era "fondamentale aggiustare i conti" e ora bisogna incentrarsi per fare di più per la crescita attraverso politiche mirate. Nella riunione "comunque l'Italia non era il soggetto sotto la lente".



Apprezzamenti per l'Italia

I grandi del G20 apprezzano il "ritmo incalzante" con cui l'Italia "sta compiendo i suoi passi" e sulla riforma del mercato del lavoro, "non ci hanno chiesto scadenze". Da parte dei paesi del G20, "il contesto è un po' cambiato, tutti si sono resi conto che stiamo facendo quello che è giusto fare".



E' stata quindi apprezzata l'impostazione dell'Italia: "La nostra preoccupazione era quella di aggiustare i conti perché altrimenti l'incertezza era tale che non si sarebbe potuto pensare alla crescita. Ora c'è una percezione diversa - ha sottolineato Grilli - c'è più fiducia, c'è un riconoscimento per le cose fatte. Hanno preso atto che gli spread sono calati, hanno apprezzato che l'Italia in un momento di grande preoccupazione, ha rasserenato i mercati risanando il bilancio. Hanno apprezzato anche che oltre al risanamento sono state fatte riforme importanti, come quella sulle liberalizzazioni".

Grilli: "La recessione rallenta"

La recessione in Europa e nel mondo rallenta e l'Italia farà del suo "meglio per sconfessare le stime più pessimistiche" di caduta del Pil elaborate nel pieno della crisi a fine 2011 come quella dell'Fmi che parla di un calo del 2,2% per il 2012. E' quanto afferma il viceministro dell'economia Vittorio Grilli a margine del G20 finanza. Secondo Grilli ''le economie sono ancora fragili ma dagli Usa arrivano segnali migliori del previsto con un rallentamento del tasso di caduta" dell'economia.