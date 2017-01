17:40

- "Bisogna verificare la risposta del Paese ma c'è stata una messa in sicurezza notevole sul bilancio, e sulla crescita bisogna insistere anche a livello europeo". Lo dice il numero uno di Bankitalia, Ignazio Visco durante i lavori del G20 finanziario. Visco ha poi aggiunto che la Bce "valuterà" l'efficacia della seconda operazione di rifinanziamento per poi decidere una eventualeterza misura di liquidità che al momento "non è necessaria".