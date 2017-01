01:47

- Secondo il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, nella zona euro sono stati fatti "alcuni progressi" per superare la crisi del debito, ma c'è "ancora molto da fare". Obama riconosce che "i nuovi governi in Italia, in Spagna e Portogallo stanno compiendo avanzamenti importanti", tuttavia "c'è ancora molto da fare", perché è necessario garantire oltre alla stabilità anche la crescita.