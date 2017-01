Liberalizzazioni, presentato l'emendamento che blocca l'esenzione Imu per la Chiesa

foto Ap/Lapresse 18:40 - L'annunciato emendamento al decreto legge sulle liberalizzazioni, "sull'abrogazione delle norme che prevedono l'esenzione dell'imposta Imu agli enti commerciali della Chiesa", è stato presentato al Senato. Lo ha confermato il presidente di Palazzo Madama, Renato Schifani. "Le maggiori entrate determinate dalla nuova norma - fa sapere il governo - potranno essere destinate all'alleggerimento della pressione fiscale". - L'annunciato emendamento al decreto legge sulle liberalizzazioni, "sull'abrogazione delle norme che prevedono l'esenzione dell'imposta Imu agli enti commerciali della Chiesa", è stato presentato al Senato. Lo ha confermato il presidente di Palazzo Madama, Renato Schifani. "Le maggiori entrate determinate dalla nuova norma - fa sapere il governo - potranno essere destinate all'alleggerimento della pressione fiscale".

L'emendamento al decreto sulle liberalizzazioni, spiega Palazzo Chigi, prevede "l'abrogazione immediata delle norme che prevedono l'esenzione per immobili dove l'attività non commerciale non sia esclusiva, ma solo prevalente". Resta "l'esenzione per gli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un'attività non commerciale".



"In ogni caso - continua il governo - vengono riconosciute e salvaguardate le attività non commerciali realizzate dagli enti sopra citati, tanto più meritevoli di considerazione nell'attuale congiuntura economica che impone misure di consolidamento fiscale". Il presidente del Senato, Renato Schifani, ha definito "ammissibile" la proposta di modifica.