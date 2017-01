Benzina e gasolio, prezzi alle stelle

foto LaPresse Correlati Benzina, prezzi record al distributore 16:57 - Nuovi aumenti del prezzo dei carburanti. Si stima un +420 euro all’anno per la benzina e +480 per il gasolio, l’equivalente di una spesa alimentare mensile di una famiglia. Questo è quanto sostengono Federconsumatori e Adusbef in una nota. Le associazioni chiedono, inoltre, la realizzazione di un’accisa mobile, un meccanismo automatico di riequilibrio che prevede la diminuzione dell’accisa quando il prezzo del greggio aumenta. - Nuovi aumenti del prezzo dei carburanti. Si stima un +420 euro all’anno per la benzina e +480 per il gasolio, l’equivalente di una spesa alimentare mensile di una famiglia. Questo è quanto sostengono Federconsumatori e Adusbef in una nota. Le associazioni chiedono, inoltre, la realizzazione di un’accisa mobile, un meccanismo automatico di riequilibrio che prevede la diminuzione dell’accisa quando il prezzo del greggio aumenta.

"L'accisa mobile in questi tempi di crisi e di continui rincari del greggio diventa uno strumento indispensabile in grado di riequilibrare la tassazione esistente, evitando di gravare sempre e solo sulle tasche dei cittadini e dei consumatori", dichiarano congiuntamente le due associazioni. "Inoltre - concludono - è indispensabile bloccare l'ulteriore aumento di IVA previsto per settembre 2012 perchè avrebbe effetti devastanti sui prezzi di carburanti e sul potere d'acquisto delle famiglie italiane".