15:48

- Comincia nel segno dell'incertezza la giornata alla Borsa di New York, dove il Dow Jones segna un rialzo dello 0,06% a 12.992 punti e il Nasdaq dello 0,21% a quota 2.963. Gli investitori attendono importanti dati macroeconomici, in particolare gli ultimi risultati del settore immobiliare e dei consumi, per cui saranno resi noti gli indicatori sulla fiducia.